Первичный российский рынок увеличился в преддверии окончания льготной ипотеки

В январе–июне этого в России на рынок выпустили новые проекты по строительству 23,6 млн кв. м жилья. Это на 14% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает «Коммерсант».

По данным госкомпании «Дом.РФ», рост показателя связан с увеличением спроса, который был вызван также интервенциями застройщиков о необходимости успеть купить квартиры в новостройках перед окончанием массовой льготной ипотеки по ставке 8%.

Только в мае по всем льготным госпрограммам оформили кредитов на сумму 401 млрд рублей. По сравнению с апрелем, показатель увеличился на 19%. На долю льготной ипотеки в мае пришлось 75% от общего объема выдач.

Сейчас покупатели квартир на первичном рынке могут воспользоваться только адресными программами. Сюда входят семейная ипотека под 6%, IT-ипотека под 5%, дальневосточная и арктическая под 2%.

По мнению экспертов, рост новых проектов не грозит серьезным снижением стоимости новостроек на крупных локальных рынках, куда входит и столица.