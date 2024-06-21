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В Солнечногорске почти на 50% сделан капитальный ремонт школы № 5

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы в Солнечногорске продолжается капитальный ремонт школы № 5. Общая готовность образовательного объекта составляет почти 50%, передает пресс-служба администрации городского округа.

Строители возводят стропильную систему на кровле здания и штукатурят фасад здания. Также идет прокладка труб систем отопления, ГВС и ХВС, установка оборудования вентиляционной системы, электрощитов. Параллельно рабочие приступили к чистовой отделке помещений.

«Здание школы № 5 построили 84 года назад. В рамках президентского проекта и при поддержке регионального правительства школа будет полностью обновлена к новому учебному году. Сейчас все работы ведутся согласно графику, отставаний нет», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Завершить капитальный ремонт запланировано до 1 сентября 2024 года. Здесь полностью обновят кровлю и фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, а также благоустроят прилегающую территорию. В школе установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.