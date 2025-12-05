VSN Group представила рейтинг самых доступных квартир на первичном рынке Москвы

Самая доступная квартира ноября на первичном рынке Москвы предлагалась в САО, ее стоимость составила 7,5 млн рублей, сообщили РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group, который подготовил рейтинг самых дешевых квартир в ЖК комфорт-класса Москвы на первичном рынке по состоянию на конец ноября 2025 г.

По итогам анализа самой доступной квартирой (без отделки) в комфорт-классе является студия в ЖК «Молжаниново» в САО общей площадью 25,9 кв. м. Срок сдачи проекта — III квартал 2026 г. Здесь предполагается развитая внутренняя инфраструктура, в пешей доступности расположена станция МЦД Новоподрезково. Самая низкая по сегодняшним критериям стоимость обусловлена расположением за пределами МКАД, хотя проект и территориально относится к Москве в старых границах. На втором месте по доступности в САО — ЖК «Бусиновский парк» от ГК ПИК, где квартиру можно купить за 9,8 млн рублей, а на третьем — проект «На Клинской 2А» с минимальной ценой лота в 10,7 млн рублей.

Вторым в рейтинге предложений самых дешевых квартир Москвы стал район ВАО — в ЖК «2-й Иртышский» предлагается студия площадью 19,8 кв. м за 7,8 млн рублей. Сроки сдачи проекта — IV квартал 2027 года. Доступная стоимость также определяется удаленной локацией —до ближайшей станции МЦК «Локомотив» около 10 минут на машине. Кроме того, комплекс расположен на территории масштабной промзоны, реорганизация которой займет не один год.

В этом же округе вторую строчку по минимальной цене занимает ЖК «На 3-й Прядильной 10», где предлагается квартира за 9,2 млн рублей, а третью — ЖК «На 3-й Прядильной 4» с ценой лота 9,6 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров районов Москвы по самым доступным квартирам — ЗАО, который славится высоким уровнем экологичности из-за обилия зеленых зон и минимального количества промзон на его территории. Например, в ЖК «Лучи 2.0» от ЛСР можно найти квартиру за 8,2 млн рублей. Площадь лота – 20,2 кв. м. Срок сдачи проекта — 2027 год. В пешей доступности расположена станция метро «Солнцево». На втором месте в округе — ЖК «Мичуринский парк» с минимальным бюджетом в 13,4 млн рублей, на третьем — ЖК «Level Мичуринский» по цене 14,9 млн руб.

Параметры формирования цены

«По-прежнему в подавляющем большинстве случаев локация остается определяющим фактором при формировании ценовой политики девелоперов, и речь идет даже не о расположении ЖК близко к центру города, а о его транспортной доступности — и здесь близость к станции метро или к МЦК будет определяющей, когда речь заходит о комфорт-классе. Инфраструктура тоже безусловно играет роль, но она, скорее, вторична, поскольку везде сейчас первые этажи отдаются под магазины и сервисы, а школы и детские сады предусматриваются в каждом проекте», — комментирует генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

