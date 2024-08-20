Трем врачам Люберецкой больницы вручили сертификаты на приобретение жилья

Трем медицинским работникам из городского округа Люберцы вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Молодые специалисты работают в Люберецкой областной больнице уже не один год, сообщили в пресс-службе медучреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди получивших сертификат медсестра функциональной диагностики Александра Даниленко. В Люберцы девушка приехала из Волгоградской области после окончания медучилища. Уже пять лет она работает в поликлинике № 6, где проводит пациентам функциональное обследование сердца и головного мозга, выполняет суточный мониторинг ЭКГ, артериального давления и исследования функции внешнего дыхания, а также велоэргометрию — диагностику при ишемической болезни сердца для выявления стенокардии.

Придя на работу в Люберецкую областную больницу, молодой специалист начала получать компенсацию по аренде жилья, а проработав пять лет решила подать документы на получение жилищного сертификата.

«Накопить на первый взнос очень сложно. Это большая помощь и, пожалуй, единственная возможность для молодых семей, которые пока только начинают свою семейную жизнь и еще не имеют детей», — говорит Александра Даниленко.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

С начала реализации программы «Социальная ипотека» ею уже воспользовались 79 сотрудников Люберецкой областной больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.