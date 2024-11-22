Врач-терапевт купила квартиру в Щелкове по программе «Социальная ипотека»

Благодаря участию в программе «Социальная ипотека» врач из Иркутской области смогла купить собственную квартиру в Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже 28 лет Надежда Николаева работает в сфере здравоохранения. Последние годы она трудится участковым терапевтом в Щелковской больнице. Надежда призналась, что с самого детства мечтала о медицинской карьере.

«К нам обращаются с самыми различными заболеваниями — ОРВИ, гипертония, артрозы, нервные расстройства. Всем стараемся помочь, подобрать лучшие пути лечения», — рассказывает врач.

До недавнего времени Надежда с дочерью проживали в арендованном жилье. Узнав от коллег о региональной поддержке, она решила подать заявку на участие в программе. Теперь, став счастливой обладательницей сертификата, она планирует заняться ремонтом в своей новой «двушке».

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке. Сейчас вывозим старую мебель. Будем полностью менять полы, обои», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека», запущенная в 2016 году по инициативе губернатора Московской области, дает возможность медикам, педагогам, молодым ученым, специалистам в области ОПК и тренерам приобретать собственные квартиры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.