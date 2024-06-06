Врач-педиатр купил квартиру в Подмосковье по соципотеке

Педиатр из городского округа Пушкинский, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрел жилье, об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

По словам врача, о региональной программе улучшения жилищных условий он узнал от коллег, которые приобрели себе квартиры.

«Получилось взять «двушку» на вторичном рынке. Ремонт понадобился небольшой. Я уже заехал. Честно говоря, я еще никак не могу поверить, что живу в собственной квартире», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.