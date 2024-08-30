Врач-педиатр из Подмосковья получила сертификат на покупку жилья по соципотеке

Педиатр из Подмосковья Юлия получила сертификат на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Мои коллеги торопили меня и помогали собирать документы. Дело в том, что в нашей семье подрастает старшая дочь и скоро появится младший сын», — отметила доктор.

Юлия отмечает, что будущую квартиру уже присмотрели. Новоселье планируют отметить в городе Дзержинский.

«Это двухкомнатная квартира. Все вместе мы обсуждаем, какой будем делать ремонт. Дочка выбирает себе мебель и обои. Мы с мужем стараемся продумать так, чтобы было уютно», — рассказала Юлия.

Про программу поддержки молодых специалистов женщина узнала от коллег. Собрала все документы, и получила сертификат. Сейчас она с 9-летней дочерью проживают в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа соципотеки действует уже 7 лет. В текущем году будет вручено 300 сертификатов.

«Наша задача — не только выдать сертификаты, но и сопровождать: что покупают, у кого покупают, за сколько», — уточнил глава региона.