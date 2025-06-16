Врач-онколог из Химок купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Врач-онколог из Химок смогла приобрести жилье благодаря «Социальной ипотеке». Уже в следующем году Олеся Веткина планирует переехать в собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Олеся работает в центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы. Ее стаж в медицине составляет 6 лет. В 9 классе девушка решила пойти в био-химический класс лицея, что и определило направление ее дальнейшей деятельности.

«Так получилось, что стала медиком и очень этому рада. Когда мы видим положительную динамику лечения на фоне химиотерапии, по результатам контрольных обследований или после операций, когда пациент полностью выздоровел, это воодушевляет», — рассказала врач.

О «Социальной ипотеке» девушка узнала в 2018 году, только начав работать в Подмосковье. Когда в семье родился ребенок, и встал вопрос о приобретении просторного жилья, медик решила принять участие в программе.

«Я купила „двушку“ в Химках. Наш дом еще на стадии строительства, переезд планируется в следующем году. Когда искали наше новое жилье, было важно, чтобы моя работа была в пешей доступности, также чтобы рядом находились детские сады и школы», — поделилась Олеся.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. В рамках программы правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на соципотеку, а сами участники платят только проценты по ипотечному кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.