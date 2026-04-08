Впихнут лифт в новодел? Реконструкция Шуховской башни взволновала москвичей

Пару дней назад стало известно, что возведенную в 1922 году по проекту инженера Владимира Шухова радиобашню на Шаболовке ждет грандиозная реконструкция. Согласно данным ГИС ЕГРЗ, проект получил положительное заключение экспертизы. Однако вместо радости такая новость вызвала у некоторых москвичей, архитекторов и градозащитников тревогу.

Что намерены сделать с башней

Согласно акту историко-культурной экспертизы, башню планируют полностью разобрать, а ее элементы — перевезти на специальную площадку. При этом детали, чья несущая способность снизилась более чем на 5% от первоначальной, подлежат утилизации и замене на новые. Что будет с оставшимися — неизвестно, так как их использование возможно только после проведения исследований и получения рекомендаций от спецорганизации. Так выглядит первый этап реконструкции.

На втором этапе башня будет приспособлена под нужды посетителей. Предусмотрено устройство смотровых площадок и лифта — его установят внутри башни на отдельный фундамент.

Не получится ли новодел? Тревоги и опасения

По мнению основателя компании «Глазами инженера» Айрата Багаутдинова, проект реконструкции Шуховской башни вызывает несколько очевидных вопросов. В частности, остается неясным, как будет определяться первоначальная несущая способность элементов и не попадет ли любой износ в критические повреждения. Кроме того, не совсем понятно, какая судьба ждет оригинальные элементы, если рекомендации по их повторному использованию не будут выданы.

«Означает ли это, что все элементы можно просто сдать в металлолом?» — задался вопросом Багаутдинов.

При этом москвичи в Сети более категоричны в своих высказываниях. Некоторые из них считают, что это вовсе никакая не реставрация, а на прежнее место в лучшем случае вернут новодел, в худшем — там просто появится очередной ЖК или бизнес-центр. Территория Донского района, где стоит башня, сейчас активно осваивается в рамках реновации.

«Я не удивлюсь, если снесут и просто поставят из нового материала. Или вообще ничего не поставят и отдадут в итоге под застройку, найдя какой-нибудь аргумент», — пишет одна из пользовательниц.

Другая жительница столицы напомнила, что попытки разобрать башню предпринимались еще несколько лет назад, но тогда неравнодушные горожане ее отстояли.

«Все указывает на то, что ничего от Шухова там не останется. Как в свое время было с дебаркадером Киевского вокзала, а то и хуже. Построят копию с развлечениями для туристов. Очень грустно», — сокрушается москвич.

Общество волнует вопрос, как в старую конструкцию можно «впихнуть» лифт и смотровую площадку. Жители переживают, что вероятность потери первоначального вида башни очень велика.

А, может быть, все-таки перестроить?

Однако есть и те, кто не видит ничего страшного в реконструкции Шуховской башни. Они напомнили, что Эйфелева башня, которая изначально вовсе не являлась символом Парижа, пережила уже несколько обновлений, в том числе в ней появились лифты.

«Снести и построить заново по чертежам Шухова — это лучшее что можно сделать с этой башней. Просто из уважения к Шухову. Вся ценность — в воздушности изящной конструкции. Сейчас башня стоит на уродливых костылях, и от задумки ничего не осталось», — отметил комментатор.

Еще один пользователь добавил, что выступающие против реконструкции москвичи ничего не предлагают взамен. А конструкции башни от этого не прочнеют — она в аварийном состоянии.

«А что предлагается взамен? Оставить башню дальше естественно разлагаться до тех пор, пока она не рухнет кому-то на голову?» — пишет он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.