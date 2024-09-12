Восстановленная подмосковными строителями школа в Мариуполе готова принять детей

В Приморском районе Мариуполя завершены ремонтно-восстановительные работы здания общеобразовательной школы, пострадавшей в результате боевых действий. Под контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» была проведена комплексная реконструкция, которая позволила вернуть зданию его первоначальный облик, а также создать более комфортные условия для учебного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Школа, построенная в 1967 году, понесла значительные разрушения: повреждения получили несущие стены, кровля и межэтажные перекрытия. Благодаря усилиям подмосковных строителей и инженеров, конструктив здания полностью восстановлен, проведен ремонт кровли и фасада, заменены системы водоснабжения, отопления и электроснабжения. Также были установлены новые пластиковые окна и дверные блоки, отреставрированы места общего пользования и благоустроена прилегающая территория.

Теперь школа выглядит современно и ярко. Для учащихся организованы новые зоны для отдыха и игровые площадки, где дети могут проводить время на свежем воздухе. Столовая обновлена и разделена на два помещения для приготовления холодных и горячих блюд, что улучшит условия питания школьников.

Работы проводились под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» с постоянным контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой», которые ежедневно посещали объекты для контроля качества ремонтно-восстановительных работ.

«Восстановление образовательных учреждений — важнейший этап работы по возрождению инфраструктуры Мариуполя. Мы не просто восстанавливаем здания, но и создаем комфортные и современные условия для детей, чтобы они могли вернуться к учебе в безопасной и уютной атмосфере. Наша задача — обеспечить качественный и надежный ремонт, который прослужит долгие годы», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» продолжает активное участие в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сопровождая каждый этап работ на значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.