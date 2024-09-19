Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках

В городском округе Химки возведут воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест. Он будет включать школу и детский сад. Работы на объекте незавершенного строительства в ЖК «Новогорск Парк» планируют завершить к началу 2026 года. Муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Руслан Шаипов встретились с представителями подрядной организации и министерства строительного комплекса Московской области, чтобы обсудить детали нового проекта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений. Мы со стороны депутатского корпуса вместе с родительским сообществом будем осуществлять контроль за строительством», — рассказал Руслан Шаипов.

По условиям проекта площадь будущего воспитательно-образовательного комплекса составит более пяти тысяч квадратных метров. Прилегающая территория также преобразится. Для юных химчан построят современные детские и спортивные площадки.

«Объект к микрорайоне Новогорск будет достроен в соответствии с задачами нацпроекта „Образование“. Проект поможет решить вопрос с дополнительными местами для детей и разгрузить близлежащие учреждения образования», — прокомментировал начальник Управления строительства городского округа Химки Роман Глаголев.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, в городском округе Химки также продолжается реконструкция детского сада «Радуга» Там приступили к монтажу окон и витражей. Сейчас строители устанавливают системы отопления и канализации, обустраивают наружные сети и выполняют внутреннюю отделку. Прилегающую территорию готовят к благоустройству. Строительная готовность образовательного учреждения составляет 41%. По программе срок сдачи объекта — 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.