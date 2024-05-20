Воробьев: стройка МКД в МО сопряжена с расселением ветхого и аварийного фонда

«Ветхий и аварийный фонд. Мы зимой, так скажем, почувствовали, что наладить там и теплоснабжение, энергоснабжение - не всегда просто. Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что подобный принцип — важная часть правительственной идеологии.

«Так же, как до сих пор значительные ресурсы, безусловно, с опорой на Федеральное правительство и на фонд «Дом.РФ», были связаны с дольщиками. Сейчас дольщиков нет, но есть те, кто живет в неподобающих условиях. Наша задача — этот нарыв максимально своевременно устранять», – отметил губернатор.