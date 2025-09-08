Воробьев призвал провести в Мособлдуме слушания о стандарте жизни в частном доме

По его словам, проект будут защищать на федеральном уровне в осеннюю сессию.

«Игорь Юрьевич (Брынцалов, спикер Мособлдумы — ред.), нам очень-очень важно получить мнение и Московской областной думы, и муниципальных общественных различных организаций. В этом связи у вас есть прекрасная практика проведения общественных слушаний в Мособлдуме. Прошу вас такие слушания организовать для того, чтобы было всем четко понятно, разъяснено, какие риски или какие опасения существуют, чтобы их снять», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор поручил провести слушания в максимально открытом, доступном формате.

Ранее Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть об собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.