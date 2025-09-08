Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть об собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в „коттеджное рабство“», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это термин народный.

«Смысл заключается в том, что, если N-ное количество людей живут в коттеджном поселке, они не могут зависеть от одного собственника трансформаторной подстанции или того, кто владеет частным газопроводом», — отметил губернатор.