Воробьев показал главе ДОМ.РФ Мутко работу Центра содействия строительству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал гендиректору ПАО ДОМ.РФ Виталию Мутко работу подмосковного Центра содействия строительству (ЦСС). Он показал, как организована работа — от подачи документов и решения земельных вопросов до получения разрешения на строительство и ввода объекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Еще глава Подмосковья рассказал о внедрении в систему проверки документов и градостроительных процедур ИИ.

«Московская область много строит, а ДОМ.РФ — это ключевая структура, которая создана для взаимодействия, поиска наиболее оптимальных путей во всем, что касается строительства. Мы давно сотрудничаем с Виталием Леонтьевичем, решали, к примеру, проблему обманутых дольщиков», — добавил Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день стоит задача — максимально все перевести в «цифру» и заключить соглашение с ДОМ.РФ, чтобы в строительстве жилья (МКД, ИЖС) и коммерческой недвижимости (фабрики, заводы, производственные площадки) можно было работать в максимально оцифрованном режиме.

«А это другие скорости, другая эффективность инвестора — он быстрее выходит на производство», — подчеркнул губернатор.

