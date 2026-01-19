Воробьев объявил о новой программе в рамках расселения аварийного жилья

В Подмосковье запускают новую программу в рамках расселения аварийного жилья: жители домов, которые на бумаге считаются многоквартирными, но фактически являются частными, смогут выкупить их вместе с участком всего за 3% от кадастровой стоимости, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что у нас определенное количество домов в Московской области — это одноэтажные ИЖС, где люди давно живут, в том числе в удаленных территориях. Богородск, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Волоколамский, Шатура лидируют в этом сегменте. Речь идет о жилых домах, по сути, одноквартирных или двухквартирных», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, суть программы в том, что жители домов, формально отнесенных к многоквартирным, но фактически являющихся частными строениями, смогут сохранить свое жилье и оформить его в собственность на льготных условиях. Им дадут возможность выкупить жилье вместе с прилегающей территорией всего за 3% от кадастровой стоимости.

«Понятно, что в центрах городов это, наверное, невозможно, но, если в каких-то территориях семья живет давно, счастливо, сама ухаживает и за кровлей, и за фасадом, есть все необходимые коммуникации и нет желания входить в программу расселения аварийного жилья, а по сути МКД — это только на бумаге, то такую возможность мы предоставляем. Семья в упрощенном, льготном режиме, дешево и на основании всех процедур оформляет все в собственность. Вот в чем замысел», — рассказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.