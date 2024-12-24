Воробьев: I этап расселения аварийного жилья в Подмосковье закончат в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что I этап программы расселения ветхого и аварийного жилья завершится в первой половине 2025 года. Речь идет о домах, признанных аварийными до 2017 года. Из старых квартир в новые переедут около 4,3 тыс. человек.

«На этом мы не остановимся. Следующая цель — расселить дома, признанные аварийными до 1 апреля 2024 года. Это еще 35 тыс. человек. К 2027 году планируем избавиться практически от всего аварийного фонда в Подмосковье — это почти 800 тыс. кв. м жилья», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Также в 2025 году в 18 округах Подмосковья начнут строить 32 новых дома для переселенцев. Глава региона напомнил, что жители могут не ждать окончания стройки и воспользоваться жилищными сертификатами. Именно так в этом году поступили около 2,7 тыс. человек.

Продолжается работа по реновации ветхого жилья. Оно не является аварийным, но уже устарело. Первые такие проекты уже запущены в Мытищах, Раменском, Балашихе и других округах.

«Наша цель — сделать каждый город комфортным для жизни. Поэтому строим не просто дома, а целые кварталы с новыми школами, садами и поликлиниками», — заключил губернатор.