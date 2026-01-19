Волоколамские переселенцы получили 30 жилищных сертификатов в 2025 году

Тридцать семей в Волоколамском округе получили сертификаты на покупку нового жилья по программе переселения из аварийного фонда в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Большинство жителей предпочли остаться в Волоколамске благодаря развитой инфраструктуре и привычной социальной среде. Город также привлекает переселенцев из других населенных пунктов. Так, Татьяна Логинова из Новопетровского воспользовалась сертификатом и переехала в Волоколамск, отметив удобное расположение, богатую историю и наличие необходимых объектов рядом с новым домом.

Сейчас Татьяна обустраивает квартиру, а в ближайшее время семья планирует отметить новоселье. Глава муниципалитета Наталья Козлова сообщила, что работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в округе продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.