Волгоградцы хотят устроить голодовку из-за переселения в новостройки

Прокуратура проводит проверку по жалобам жителей Красноармейского района Волгограда, недовольных предложениями по переселению из аварийного жилья. Местным жителям предоставляют новые квартиры, которые находятся в 50 км от их нынешнего места жительства, в новостройках, расположенных в неподготовленной для жизни местности. В качестве протеста около 20 человек планируют объявить голодовку с 1 марта. Проблема обсуждается давно, но ответы от администрации остаются неизменными: все в рамках закона, сообщает газета «Известия» .

Жители уверены, что их убеждали отказаться от денежной компенсации и выбрать новые квартиры, однако новые здания расположены среди СНТ и частных домов, до ближайшего магазина пешком более 20 минут, а до школы — 15. Также они опасаются, что новая местность подвержена подтоплению, так как окружена болотами. Кроме того, переезд приведет к значительной удаленности от работы и пожилых родственников, что создаст дополнительные трудности в повседневной жизни.

Волгоградцы рассматривают голодовку как последний шанс, так как считают, что власти игнорируют их проблему. Городская администрация утверждает, что жильцам аварийных домов предлагаются две опции: денежная компенсация или новые квартиры. Размер компенсации определяется рыночной стоимостью аналогичного жилья. Программа переселения основана на федеральных нормах, что не позволяет вводить ограничения по районам для нового жилья.

По данным администрации, для 791 семьи уже приобретены квартиры в новом жилищном комплексе. Более 330 семей согласились на переселение. Сообщается, что необходимая инфраструктура будет развиваться, включая новые маршруты общественного транспорта, и планируется построить детский сад на 140 мест.

Возведение социального учреждения в Волгограде начнется после привязки проекта к участку, и рассматривается возможность строительства школы. Проблемы с переселением из аварийных домов возникают, поскольку новое строительство не всегда возможно в прежнем районе из-за норм градостроительства.

Администрация сообщила, что нельзя будет выбирать другое жилье, так как текущая программа уже завершена. С 2025 года запланирован новый нацпроект, но финансирование на переселение будет сокращаться. Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер отметила, что простое возмещение стоимости жилья не всегда позволяет приобрести новое, и предлагают рассмотреть вариант перепродажи полученного жилья.

«Я вхожу в состав комиссии, которая оценивает новое жилье по программе, и вижу, что это хорошие квартиры. Сейчас их строят не специально для переселенцев, администрация выкупает жилье, которое изначально предназначено для рынка», — заключила эксперт.