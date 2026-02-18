Во Фрязино начались отделочные работы при капремонте детсада при школе № 3

Во Фрязино продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра Дудкина. Подрядная организация завершает демонтаж и приступила к отделочным работам.

В здании детского сада площадью 856 квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания также будет обновлен, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.