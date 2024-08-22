Во Фрязине дан старт программе «Реновация»

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В городском округе Фрязино дан старт программе «Реновация». Из устаревшего жилья в современное и комфортное переедет почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадках по улицам Рабочая, Центральная и Московская планируется строительство домов переменной этажности общей площадью жилых помещений 334 тысячи кв. метров.

Предусматривается реновация 42 ветхих домов — 40% фонда малоэтажек, требующих расселения.

Кроме того, в рамках реализуемого проекта планируется реновирование депрессивной заброшенной территории вблизи улицы Рабочая, а также строительство «ледового дворца» площадью 6 тыс. кв. метров.

Договор комплексного развития территории подписан министерством жилищной политики, администрацией городского округа Фрязино и застройщиком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.