Во ДК «Цементник» в Коломне обновили сцену и занавес

Дворец культуры «Цементник» в Коломне 25 марта приобрел и смонтировал новую одежду сцены и современный театральный занавес. Обновление направлено на повышение качества мероприятий и комфорта зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый занавес формирует визуальный образ сцены и создает атмосферу торжественности. Единое художественное решение подчеркивает значимость происходящего и помогает сосредоточить внимание зрителей на выступлении артистов.

«Одежда сцены — кулисы, падуги, задники — формирует пространство, в котором разворачивается действие. Когда эти элементы выполнены в единой цветовой гамме и гармонично сочетаются с освещением, возникает эффект полного погружения. Обновление одежды сцены ДК „Цементник“ — это инвестиция в комфорт зрителя и творческий комфорт артистов», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

В администрации отметили, что обновление позволит улучшить общее впечатление от мероприятий и создать более качественную сценическую среду для творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.