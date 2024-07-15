Власти рассказали о реставрации памятных зданий в Москве

сегодня в 15:30

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы отремонтировали 12 исторических зданий в столице. Еще 15 памятных построек находятся в процессе реставрации, сообщает газета «Известия» .

«Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке», — поделился глава города.

В 2017 году инвесторы из Москвы получили возможность приобретать здания, которые являются объектами культурного наследия. В соответствии с условиями договора покупатели должны провести реставрацию и привести помещения в надлежащий вид перед их эксплуатацией.

Таким образом городские власти гарантируют сохранение исторического наследия, а бизнес получает возможность расширения в зонах с высокой деловой активностью.

Ранее глава Москвы сообщил, что инвесторам предоставлено 46 участков в Москве по ставке один рубль в год для строительства промышленных предприятий.