Более 40 участков по ставке один рубль в год предоставили инвесторам в Москве

Для строительства производств инвесторам предоставлено 46 участков в столице по ставке один рубль в год, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Более 200 га земли выделено в аренду по льготной ставке в разных районах мегаполиса под строительство промышленных предприятий. Так, например, в ТиНАО, около деревни Троицкое, появится пищевое производство. Для этого выделили землю площадью больше 518 тыс. кв. м.

В Отрадном построят производство по пошиву форменной и гражданской одежды. В районе Северный появится производство ортопедических медицинских изделий. В Ново-Переделкине возводят вторую очередь мясоперерабатывающего комбината.

В результате строительства предприятий будет создано 25 тыс. рабочих мест.

Мера поддержки по аренде земли за рубль в год действует в столице с марта 2022 года. Она позволяет инвесторам снизить затраты на создание производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции.