Власти Москвы заявили о скором конце сроков эксплуатации девятиэтажек 1960–70-х

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершение столичной программы реновации предполагается в 2032 году, однако в будущем перед властями встанут более сложные задачи, сообщает РБК .

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году, но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда», — сказал градоначальник, представляя проект развития мегаполиса Мосгордуме.

Он подчеркнул, что затем перед столичными властями встанут еще более сложные задачи, так как подходят к концу сроки технической эксплуатации 9–12-этажных домов 1960–1970 годов постройки.

Мэр добавил, что реализация программы реновации в качестве постоянного проекта позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч жителей Москвы.

Ранее стало известно, что 38 домов возводят по программе реновации в рамках квартальной застройки в 7 столичных округах. Благодаря реализации проекта новое жилье получат порядка 28 тыс. москвичей.