В Москве возводят 38 домов по реновации в рамках квартальной застройки

В рамках квартальной застройки по программе реновации в 7 столичных округах возводят 38 домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Квартальная застройка по программе реновации позволяет возводить дома одновременно с социальной, транспортной и другой инфраструктурой. Сейчас строят 38 жилых комплексов в рамках квартальной застройки в 7 административных округах столицы. На юго-востоке их 17, на юго-западе — 9, а на востоке — 5. Еще по 2 на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще 1 возводят на северо-западе. Общая площадь квартир во всех домах превысит 788 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому новое жилье получат порядка 28 тыс. человек.

Кварталы в рамках программы реновации строят, учитывая потребности жильцов каждого района. Внутри кварталов создают благоустроенные публичные дворовые пространства.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, первую новостройку по квартальной застройке передали для заселения на улице Молостовых в районе Ивановское.

«Там предусмотрено 272 квартиры, 2 из которых для маломобильных граждан. Сейчас еще 38 жилых комплексов возводят в 16 районах Москвы. Лидером является район Кузьминки — там в стадии строительства находятся 9 зданий.», — пояснил Овчинский.

Он уточнил, что следом идут Выхино-Жулебино с 5 новостройками и Район Гольяново, где строят 4 дома.

В километре от нового ЖК на улице Молостовых находятся общеобразовательные школы и детсады, банковские офисы, дома быта, торговые центры, магазины и поликлиника.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в конце сентября текущего года больше чем 610 жильцам трех старых пятиэтажек — корпусов 1, 2 и 3 дома № 14 в Саперном проезде — Москва предложила равнозначное жилье в новом доме на улице Молостовых.

«Из них 606 москвичей меньше чем за 2 месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации», — рассказал Гаман.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, качеству возведения жилья по программе реновации в городе уделяют особое внимание.

Как подчеркнули в Мосгосстройнадзоре, Комитет проводит надзор всего производственного цикла строительства домов.

В ходе выездных проверок инспекторы оценивают соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз.

Благодаря этому удается обеспечивать высокое качество жилья, соответствующее стандартам, которые утвердило правительство Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включал в программу реновации 22 новые площадки.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек. Ранее Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.