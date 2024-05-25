Власти Москвы: Центральный кластер МГТУ им Баумана достроят уже в июне

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в июне все работы по строительству Центрального кластера образовательного комплекса МГТУ им. Н. Э. Баумана будут завершены.

Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 90%. Корпуса кластера соединит уникальный купол, диаметр внешнего кольца объекта составит 78 метров. От осадков учащихся будет защищать полупрозрачная мембрана. Вантовая система купола весит порядка 100 тонн.

По словам Собянина, купольную конструкцию уже закрепили, заранее собрав на земле все ее металлические части. На высоту в 40 метров детали подняли с помощью лебедок. Центральный кластер является частью научного кампуса МГТУ им Н. Э. Баумана, который включает в себя 14 объектов — восемь из них уже введены в эксплуатацию.

Купол в Центральном кластере МГТУ им Баумана начали монтировать в апреле 2024 года. Подробности о ходе работ рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.