Власти Москвы сообщили о старте заселения новостройки в Коптеве

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил, что построенную по программе реновации новостройку начали заселять, все в новый дом переедут 240 семей, который ранее жили в трех домах на улице Генерала Рычагова.

В Коптеве в 3-м Новомихайвском проекте этот дом стал вторым, который передали под заселение. С января 2024 года в него переселяются 240 семей.

«Жилой комплекс состоит из двух корпусов, которые объединены подземной автостоянкой. Планировку квартир сделали так, чтобы обеспечить хорошее естественное освещение», — сообщил Собянин.

Новый жилой комплекс оборудован для детских колясок и маломобильных граждан. На сегодняшний день в Северном округе Москвы ключи от нового жилья получили уже более 18 тысяч человек.

В настоящее время в рамках программы реновации строят еще 30 домов, пять из них территориально расположены в Коптеве.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы построят новый дом. В нем будет 194 квартиры.