Власти Москвы приняли решение о реставрации Церкви Воскресения в Пленницах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реставрации Церкви Воскресения в Пленницах на Андреевской набережной, сообщается на сайте главы города.

Кирпичное здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря и является объектом культурного наследия федерального значения.

Храм построили в 1689–1703 годах в стиле московского барокко. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось.

На сегодняшний день памятник архитектуры находится в удовлетворительном состоянии. При этом зафиксированы разрушения кирпичной кладки парадных лестниц, повреждения в зоне подлестничного пространства, а также многочисленные следы намокания и протечек.

В ближайшие годы специалисты проведут реставрационные работы, позволяющие сохранить исторический облик церкви Воскресения в Пленницах и приспособить его для современного использования.

Ранее стало известно, что в Москве продолжаются реставрационные работы в Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина и Мастерской «12» Никиты Михалкова на Поварской улице.