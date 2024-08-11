Власти Москвы приняли решение о реставрации Церкви Воскресения в Пленницах
Фото - © Сайт мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реставрации Церкви Воскресения в Пленницах на Андреевской набережной, сообщается на сайте главы города.
Кирпичное здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря и является объектом культурного наследия федерального значения.
Храм построили в 1689–1703 годах в стиле московского барокко. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось.
На сегодняшний день памятник архитектуры находится в удовлетворительном состоянии. При этом зафиксированы разрушения кирпичной кладки парадных лестниц, повреждения в зоне подлестничного пространства, а также многочисленные следы намокания и протечек.
В ближайшие годы специалисты проведут реставрационные работы, позволяющие сохранить исторический облик церкви Воскресения в Пленницах и приспособить его для современного использования.
Ранее стало известно, что в Москве продолжаются реставрационные работы в Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина и Мастерской «12» Никиты Михалкова на Поварской улице.