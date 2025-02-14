Ветхое жилье на улице Заречной в Дубне расселят в 2027 году

О проделанной работе за 2024 год отчитались перед избирателями депутаты Институтской части и Черной речки, сообщает пресс-служба администрации Дубны.

«Значимым итогом работы территориальной группы за 2024 год стало принятие решения о расселении жителей домов по ул. Заречной. Это произойдет в 2027 году», — отметил руководитель территориальной группы, член фракции «Единая Россия» Павел Грек.

В течение года депутаты работали очень активно и в тесном контакте с дубненцами. Отвечали на вопросы, консультировали в чатах и по телефону. За год в территориальную группу поступило 87 обращений. В основном горожан беспокоят коммунальные проблемы.

Большая работа проведена по организации автобусной остановки поблизости от участков, выданных многодетным семьям. Пристальное внимание депутаты уделяли ремонту автомобильных дорог и тротуаров, контролю хода работ по капремонту здания музыкальной школы, обустройству детских площадок и решению других локальных и общегородских задач.

«Надеюсь, на активное участие всего депутатского корпуса в жизни города и в решении важных вопросов жителей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.