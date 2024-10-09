«Ведомости»: «Метрогипротранс» продает недостроенный МФК в Химках

Структура «Метрогипротранс» продает 100% акций компании «Либерти тауэр», владеющей правами на застройку земельного участка площадью около 2 га, расположенного на улице Панфилова в подмосковных Химках, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета «Ведомости», на сегодняшний день на участке согласовано возведение многофункционального комплекса (МФК) общей площадью 149 тыс. кв. м. Проект предусматривает возведение трех высотных зданий, состоящих из 23–37 этажей, на общем стилобате.

Из материала следует, что два объекта будут предназначены для офисных помещений, вмещающих около 6 тыс. рабочих мест, а один — для гостиничных номеров, рассчитанных на 250 мест. В настоящее время строительная готовность МФК оставляет 35%. Цена лота стартует от 3,3 млрд рублей.

«Метрогипротранс» — один из наиболее значимых российских проектных холдингов, деятельность которого сосредоточена на проектировании объектов транспортной инфраструктуры и подземных сооружений.

Ранее стало известно, что в России на 2% снизились цены на аренду коммерческой недвижимости. При этом число объявлений по ее продаже увеличилось на 8%. Чаще всего в стране стараются продать складские помещения.