сегодня в 13:58

В Звездном городке приступили к капремонту дома культуры «Дом космонавтов»

В доме № 7 одноименного поселка, строители приступили к капитальному ремонту дома культуры «Дом космонавтов». Подрядчик вышел на объект, приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках технического задания в здании Дома культуры планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Здание построено в 1967 году. Все эти годы он является центральным местом для жителей Звездного городка, местом, где можно отдохнуть душой, позаниматься творчеством самим или занять своих детей. Дом космонавтов является местом памяти и уважения к первому космонавту Ю. А. Гагарину.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.