В Звездном городке начался основной этап капремонта Дома космонавтов

В ЗАТО Звездный городок подрядчик приступил к основным строительным и отделочным работам в Доме культуры «Дом космонавтов» в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В доме № 7 поселка Звездный городок продолжается капитальный ремонт Дома культуры «Дом космонавтов». Подрядная организация завершает демонтаж и приступила к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья». В здании планируется обновить кровлю и фасад, заменить входные группы, полностью обновить инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Также будет выполнена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Для Дома культуры закупят новую мебель и учебное оборудование.

Здание, построенное в 1967 году, остается центральным местом для жителей Звездного городка и символом памяти о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.