В Звенигороде снесли аварийный жилой дом

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате данной работы в Звенигороде Одинцовского округе, на улице Герцена снесли аварийный жилой дом № 3. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный кирпичный жилой дом общей площадью чуть более 260 кв. м был построен в 1962 году. Двухэтажное здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и подлежащим сносу. После чего, в рамках реализации государственной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы“ были проведены мероприятия по расселению 8 жилых помещений, затем принято решение о демонтаже. Во II квартале 2024 года был выполнен снос объекта, в настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 938 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 780 объектов, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.