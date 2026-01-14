В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда»

В Звенигороде строители завершили демонтажные работы и приступили к штукатурке стен в спорткомплексе «Звезда». Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В спортивном комплексе «Звезда» в Звенигороде продолжается капитальный ремонт. Учреждение включено в государственную программу Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

На данный момент полностью завершены демонтажные работы, возведены внутренние перегородки из газобетонных блоков. Строители приступили к штукатурке внутренних стен, выполнено 80% объема. Параллельно подрядчик прокладывает бытовую канализацию, а на прилегающей территории убирают строительный мусор.

Капитальный ремонт планируется завершить к сентябрю 2026 года. После обновления на первом этаже спорткомплекса разместятся основной спортивный зал, большой и малый бассейны, тренерские, кафе, раздевалки с душевыми. На втором этаже появятся современные залы для бокса, гимнастики и фехтования.

До начала ремонта на базе «Звезды» тренировались муниципальные спортивные школы и учреждения, подведомственные министерству физической культуры и спорта Московской области. В здании проходили матчи чемпионата России по гандболу. В программу капитального ремонта спорткомплекс был включен в феврале 2025 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.