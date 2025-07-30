В Жуковском жителям расскажут о сертификатах на переселение

31 июля в 18.00 и 2 августа в 11.00 в Жуковском пройдут встречи с собственниками и нанимателями жилых помещений по вопросу сертификатов на переселение. Встречи проведут сотрудники администрации Жуковского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жителям будут разъяснены условия выдачи сертификата на покупку жилья в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Встречи пройдут в здании школы № 6.

В Московской области стартовала выдача жилищных сертификатов для граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма. Сертификат можно использовать для покупки готового жилья у застройщика в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода в 2026 году, а также для оплаты первоначального взноса по ипотеке в вышеуказанных целях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.