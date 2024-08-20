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В Жуковском жилищные сертификаты вручили 2 детям, оставшимся без родителей

Сертификаты получили двое жуковчан — Алексей Ананин и Валерия Горчакова. Алексей окончил колледж «Московия», на данный момент работает по специальности. Содействие в поиске жилья ему оказывает старшая сестра. Валерия учится в медицинском колледже в Москве, закончила 2 курс. Определиться с выбором места жительства ей помогают бабушка и тетя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сертификат дает право на однократное получение выплаты для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на территории Московской области.

Ребятам необходимо реализовать свои сертификаты в течение двух месяцев. Они отметили, что присматривают квартиры для проживания именно в Жуковском.

Замглавы пожелала Алексею и Валерии счастья в новой квартире.

«Пусть в стенах ваших новых квартир будут только радостные моменты, и пусть они станут для вас настоящим домом», — добавила Юлия Степанова.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.