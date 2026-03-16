В Жуковском за два года расселили 392 человека из аварийных домов

В Жуковском за два года из аварийного жилья переселили 392 человека, в том числе 236 жителей микрорайона Ильинка в 2025 году. Ключи от новых квартир получили 106 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Жуковском ввели в эксплуатацию дом на улице Гагарина, куда переехали 236 человек из восьми аварийных домов микрорайона Ильинка. Новоселам передали ключи от 106 квартир. Часть жителей также получила жилищные сертификаты для переселения из свайных домов. Работа по ликвидации аварийного фонда продолжается.

Всего за пять лет в Московской области расселили более 31 тысячи человек. Параллельно в регионе действует программа социальной ипотеки для востребованных специалистов.

«Ее могут получить ученые, педагоги и медработники, уникальные специалисты, тренеры муниципальных организаций. За время действия программы в Жуковском сертификаты получили 10 педагогов и 22 медика. Соципотекой воспользовались и ученые градообразующих предприятий», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.

Программа предусматривает оплату 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного долга по кредиту в течение десяти лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.