В Жуковском вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Жуковском завершено строительство многоквартирного жилого дома на улице Гагарина, дом № 81/1. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Долгожданные ключи от 106 квартир получили 236 человек из 8 аварийных домов микрорайона «Ильинка». Это жители, которые проживали в аварийных домах, расположенных по адресам: ул. Мичурина, дома № 6, 8, 10, ул. Клубная, дома № 9 к. 1, 9 к. 3, ул. Чапаева, дома № 2/22, 4, 6.

В новые квартиры ЖК «Старт» расселили 4 142,19 кв. м аварийного жилья, а за счет сертификатов в Жуковском в этом году удалось расселить еще 86 человек (1 359,97 кв. м).

«Общий объем аварийного жилого фонда в Жуковском составляет около 20 тыс. кв. м, мы и дальше будем работать над программой расселения аварийного жилья и в этом округе и во всем Подмосковье», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.