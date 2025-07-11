В ЖК «Томилино Парк» Люберец строят поликлинику с постом скорой помощи

В Люберцах продолжается развитие социальной инфраструктуры жилого комплекса «Томилино Парк» от группы «Самолет». На территории ЖК возводится поликлиника на 540 посещений в смену с постом скорой помощи. На данный момент строительство завершено на 45%. Ожидается, что новый социальный объект введут в эксплуатацию во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадке объекта ежедневно работает 68 человек и 2 единицы техники. Уже готов монолитный каркас здания, каменная кладка, обустроена гидроизоляция вертикальных конструкций. Более чем на треть завершены кровельные работы и остекление. Параллельно монтируются системы отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовая система электроснабжения.

Будущая поликлиника представляет собой четырехэтажное здание общей площадью более 6,2 тыс. кв. метров. Внутри предусмотрено взрослое и детское отделения с отдельными входами. На первом этаже каждого блока посетителей встретит гардеробная, зона ожидания, регистратура, а также кабинеты забора крови, приема биоматериалов и вакцинации. В детском отделении появится колясочная, а во взрослом блоке будет работать аптечный пункт. Пост скорой помощи на две бригады изолируют от основной части здания и разместят на первом этаже.

В поликлинике предусмотрены блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На третьем этаже разместится отдельный блок женской консультации, помещение ингаляционной терапии и массажный кабинет. Пациенты смогут получить медицинскую помощь врачей общей практики и профильных специалистов, например, гастроэнтеролога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, отоларинголога, кардиолога, аллерголога, хирурга, невролога, стоматолога и других специалистов.

В поликлинике обеспечат доступную среду для маломобильных граждан: входы будут на уровне земли, внутри установят лифты, оборудуют просторные коридоры, вестибюли и специальные санузлы. К моменту открытия во всех помещениях завершат ремонт в светлых тонах, установят современную мебель и качественное медицинское оборудование. На прилегающей территории предусмотрят парковочные места для персонала.

ЖК «Томилино Парк» расположился рядом Томилинский заповедником площадью 3,5 тыс. га и Волкушинским карьером. Здесь уже открыто два детских сада каждый на 360 мест и две школы суммарно для 2 000 учеников. Вместе с поликлиникой на территории проекта возводятся два жилых дома, третья школа для 1100 учеников и детский сад для 360 малышей. В составе комплекса планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и наземный паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.