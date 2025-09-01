В ЖК «Театральный парк» Королева открыли детсад «Лесная сказка» на 107 малышей

В жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве открылся детский сад «Лесная сказка». Дошкольное учреждение рассчитано на 107 малышей. Его общая площадь — более 1,9 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здесь для детей предусмотрены групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная, методические кабинеты.

Детский сад вошел в состав гимназии «Российская школа». Представитель застройщика передал символический ключ директору образовательного комплекса.

ЖК «Театральный парк» расположен в 7 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Объект находится в окружении леса и реки Клязьмы. Комплекс совмещает в себе плюсы загородной жизни, обладая при этом всей необходимой инфраструктурой. На площади 27 га возведены 38 четырехэтажных домов на 3905 квартир.

Здесь работают магазины, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания. Комплекс располагает обустроенными зонами для отдыха, детскими и спортивными площадками. На территории комплекса открыта гимназия на 660 учащихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.