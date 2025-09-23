В ЖК «Долина Яузы» в Мытищах завершается строительство паркинга

На данный момент строители завершают монтаж систем электроснабжения и водоснабжения, ведутся отделочные работы и установка лифтов. На прилегающей территории уже началось благоустройство. Строительная готовность объекта составляет 85%.

Семь этажей нового гаража-стоянки занимают более 13,5 тыс. кв. м. Здание расположится возле корпуса № 3, который относится ко второй очереди строительства. Помимо стандартных машино-мест внутри предусмотрены 13 расширенных парковочных мест для маломобильных групп населения. На первом этаже разместятся боксы для краткосрочного хранения автомобилей, помещения для персонала автостоянки с душевыми и санузлами, пост охраны и необходимые технические помещения. Для подъема и спуска автовладельцы смогут воспользоваться лестницами и лифтом, а въезд и выезд будут осуществляться через автоматический шлагбаум с брелоками для доступа.

Территория вокруг паркинга также будет благоустроена: оборудуют тротуары и проезды, обустроят зеленый газон, высадят кустарники и установят уличное освещение. Пешеходные пути, ведущие к паркингу, выполнят с нескользкой поверхностью. Под нависающей западной частью здания предусмотрено три машиноместа для временного хранения автомобилей сотрудников паркинга.

Жилой комплекс «Долина Яуза» возводится на границе с Москвой, в 10 минутах пешком до набережной Яузы и Перловского парка. Проект отличается удобной транспортной доступностью: в 10 минутах пешком расположилась железнодорожная станция «Перловская», еще столько же времени понадобится, чтобы доехать на автомобиле до ближайшей станции метро «Медведково». На территории проекта появятся благоустроенные дворы парки с воркаут-зонами и местами для игры в пинг-понг и необходимой коммерческой инфраструктуры. В шаговой доступности расположены поликлиники, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и спортивные объекты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.