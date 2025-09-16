сегодня в 17:07

В здании детсада в мкр Ивановские дворики Серпухова начались демонтажные работы

Детский сад в мкр. Ивановские дворики, дом № 10 Серпухова является дошкольным отделением «Средней школы № 18». Сейчас в здании детсада начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Стройреставрация» ведут демонтажные работы.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 40 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 3 619,8 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями