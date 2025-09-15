В защиту справедливости: в ГД обсуждают закон против жилищных аферистов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что в Госдуме не первый раз обсуждают законопроект о защите покупателей жилья от недобросовестных продавцов, сообщает «Вечерняя Москва» .

«У нас были законодательные инициативы на этот счет. Первая — введение периода охлаждения при продаже квартиры. То есть теми деньгами, которые человек получает от продажи квартиры, он не может пользоваться в течение недели. Именно в течение такого времени происходит передача квартиры новому владельцу», — сказала спикер.

По ее словам, в этот период у экс-собственника есть шанс опомниться и аннулировать сделку, вернув полученные средства покупателю, пока активы находятся в состоянии блокировки на протяжении текущей недели.

Она отметила, что данная идея нашла отклик и поддержку в структурах правопорядка. Разворотнева упомянула и другие потенциальные методы обеспечения безопасности граждан в подобных обстоятельствах. В частности, заместитель председателя думского комитета по строительству предложила не разрешать сделки купли-продажи жилья за наличный расчет, если цена объекта превышает 10 миллионов рублей.

Также, по словам Разворотневой, с предложениями выступала и прокуратура. Представители надзорного органа выдвигали идею о приостановке регистрации права собственности на жилье при наличии подозрительных факторов.