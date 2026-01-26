В Зарайске завершили монолитные работы в доме для переселенцев из аварийного жилья

В Зарайске на улице Московской завершено возведение монолитного каркаса жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового жилого дома в Зарайске ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Первая очередь комплекса стартовала осенью 2025 года. На данный момент полностью завершены монолитные работы, продолжается кладка стен и монтаж внутренних инженерных систем.

Здание состоит из трех секций и насчитывает четыре этажа. Общая площадь дома составляет почти 7 тысяч квадратных метров, из которых 4 960,5 квадратных метра занимают квартиры. Все квартиры будут сдаваться с готовой отделкой. На прилегающей территории предусмотрены детские игровые площадки, зоны отдыха, проезды и тротуары.

В новый дом переедут 123 семьи из 25 аварийных домов. Общая площадь расселяемого фонда превышает 4,1 тысячи квадратных метров. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.