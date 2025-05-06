В Зарайске объявлен конкурс на работы по сохранению объекта культурного наследия

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Иванова» в муниципальном округе Зарайск. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Культура и туризм» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Иванова», кон. XVIII–XIX вв., Московская область, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 42». Планируется в рамках проведения закупки отреставрировать здание общей площадью 480,5 кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.