В Зарайске близится к завершению строительство школы на 825 мест

Строительство современной школы на Московской улице в Зарайске уверенно движется к своему завершению. На сегодняшний день готовность объекта достигла 75%. В процессе работ задействовано около 200 специалистов, которые ежедневно трудятся над реализацией проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время активно ведется работа по внутренней отделке помещений. Полностью завершено остекление здания, что позволяет начать подготовку к проведению учебного процесса. Кроме того, продолжается благоустройство территории, где формируются спортивные площадки. На них уже установлены турники и конструкции для детей младшего возраста, что создаст комфортные условия для занятий физической культурой.

Также на небольших участках территории уже выполнено асфальтирование, а в непосредственной близости от учебного заведения устанавливаются фонари уличного освещения, что обеспечит безопасность учащихся в вечернее время.

Новая школа, рассчитанная на 825 мест, планирует принять первых учеников 1 сентября. Это событие станет значимым шагом в развитии образовательной инфраструктуры Зарайска и обеспечит качественное обучение для местных детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.