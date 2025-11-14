В Воскресенске запускают первую из шести установок для утилизации опасных медотходов

В Воскресенске завершили монтаж первой из шести современных промышленных установок для обезвреживания опасных медицинских отходов, созданных с использованием технологии группы «РОСНАНО». В настоящее время идет тестовая эксплуатация оборудования: специалисты проводят пробные циклы, настраивают систему и обучают персонал. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря.

Эта установка способна перерабатывать до 5 тысяч тонн отходов в год, включая опасные отходы классов Б и В. В отличие от традиционной технологии сжигания, которая выделяет вредные вещества, применяются современные экологичные методы — плазмохимическая деструкция, разлагающая отходы на молекулярном уровне. Технология прошла государственную экологическую экспертизу в 2024 году.

До конца 2028 года в рамках кластера планируется построить до шести подобных установок с общей мощностью свыше 30 тысяч тонн в год, что обеспечит обезвреживание медицинских и биологических отходов всего московского региона и создаст более 140 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.