В Воскресенске вручили жилищный сертификат ребенку

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил жилищный сертификат жительнице округа Виктории Чистовой. С его помощью девушка сможет самостоятельно приобрести в собственность жилье в любом муниципальном образовании Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Традиционно от всего сердца порадовался за очередную обладательницу сертификата на приобретение собственного жилья. От всей души желаю Вике реализовать все ее самые смелые мечты и воплотить самые заветные желания», — отметил Алексей Малкин.

Виктория учится на третьем курсе ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» по специальности «Земельно-имущественные отношения». До совершеннолетия девушка воспитывалась в приемной семье Сергея и Натальи Промаховых, которые и сейчас поддерживают Викторию.

В этом году в городском округе Воскресенск запланировано обеспечение жильем 16 человек. Жилищный сертификат — сравнительно новая в регионе мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.