В Воскресенске вручили жилищный сертификат жительнице округа
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
Жительница городского округа Воскресенск Наталья Муталибова 4 марта получила жилищный сертификат по госпрограмме обеспечения граждан доступным жильем. Документ вручил глава округа Алексей Малкин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Наталья Муталибова признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и включена в список граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сертификат предоставлен в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Благодаря решению министерства жилищной политики Московской области и содействию администрации округа заявительницу включили в сводный список получателей на 2026 год. Социальную выплату она сможет направить на покупку жилья в Подмосковье.
«Забота о гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию, и выполнение социальных обязательств — приоритетная задача власти на всех уровнях. Для нас большая честь помогать тем, кто нуждается в защите и поддержке», — отметил Алексей Малкин.
Глава округа поздравил Наталью Муталибову с получением сертификата и пожелал ей здоровья, благополучия и скорейшего новоселья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.
«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.